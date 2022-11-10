Азербайджан объявил в розыск иранского наркоторговца

Азербайджан объявил иранского наркоторговца в международный розыск по красному бюллетеню. Информация об этом размещена на сайте Интерпола.

Согласно сообщению, гражданин Ирана Тохид Ахмедзадехдехан (1980 г.р.) обвиняется в контрабанде, незаконном обороте наркотиков. В отношении него судами Азербайджана заочно избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск.