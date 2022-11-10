Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении, а также незаконным армянским вооруженным формированием в Карабахе.

Согласно сообщению военного ведомства, 11 ноября с 00:30 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района с перерывами обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Базирхана Кельбаджарского района.

Кроме того, 11 ноября в 01:45 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.