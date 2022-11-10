США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

Соединенные Штаты лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой из-за «широкого» вмешательства государства, которое сильно повлияло на цены. Об этом заявило Министерство торговли США на официальном сайте.

«Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которое ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне», – отметили в ведомстве.

Теперь Вашингтон может «применить антидемпинговое законодательство», чтобы устранить «рыночные искажения» в стоимости российского импорта. Соединенные Штаты отменят специальные пошлины на товары из России и начнут ориентироваться на рыночные цены в странах «с сопоставимым уровнем экономического развития, которые производят сопоставимый товар».

Россия получила статус страны с рыночной экономикой 1 апреля 2002 года. Это позволило ей вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Сейчас Россия вернется к 11 другим странам, которые Вашингтон считает нерыночными и в отношении экспорта которых введены антидемпинговые тарифы. В список входят Китай, Вьетнам и бывшие республики Советского Союза.