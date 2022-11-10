Ответ Баку Пашиняну

«Обвинение Азербайджана премьер-министром Пашиняном в нарушении международного права на фоне 30-летней агрессии против Азербайджана, грубого нарушения фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев в рамках оккупационной политики, многочисленных преступлений против человечности - предел лицемерия. Тот факт, что премьер-министр Армении вместо признания нарушений международного права, совершенных его страной за эти годы, выступает с такими необоснованными обвинениями и даже в некотором смысле признает нарушение обязательств, взятых на себя Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе. Напоминаем премьер-министру Пашиняну, что Азербайджан в ходе 44-дневной войны 2020 года, воспользовавшись своим правом на оборону в соответствии с Уставом ООН, освободил свои международно признанные территории от оккупационных сил и восстановил территориальную целостность. Армения же по-прежнему отказывается выполнять Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в частности, пункты 4, 6 и 9 указанного документа, подписанного лично премьер-министром Пашиняном, тем самым нарушая свои международные обязательства. Адекватные ответы Азербайджана на различные военные провокации армянских вооруженных формирований, которые, вопреки Трехстороннему заявлению, до сих пор не полностью выведены с азербайджанских территорий и продолжают представлять угрозу для региона, являются законными. Именно армянская сторона в нарушение взятых на себя обязательств пунктом 9 Трехстороннего заявления срывает процесс открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой; Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу, и утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна исказить выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, будто Азербайджан не выполняет своих обязательств, совершенно необоснованна и неприемлема. Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с некоторыми заявлениями премьер-министра Армении в ходе его выступления на заседании правительства 10 ноября.

В документе отмечается, что «трехсторонним заявлением Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях, использование дороги в военных целях недопустимо. Как признали армянские официальные лица, армянские вооруженные формирования не полностью выведены с территории Азербайджана, также на территорию Азербайджана переправляются мины, произведенные в 2021 году в Армении. А это значит, что, вопреки пункту 6 Трехстороннего заявления, продолжаются случаи злоупотребления Арменией Лачинской дорогой для незаконных военных действий».

«Что касается полностью неверного толкования и необоснованных утверждений известного положения Трехстороннего заявления премьер-министром Армении относительно Зангезурского коридора, то отметим, что под Зангезурским коридором подразумевается восстановление именно исторической связи между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой нашей страны, что предполагает использование данного коридора в мирных и гуманитарных целях. Согласно Трехстороннему заявлению, Армения обязуется открыть беспрепятственное сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчываном. Здесь, так же как и в Лачинском коридоре, речь идет об использовании дороги не для военных нужд, а только для перевозки людей и грузов. Наряду с экономической и коммуникационной важностью обеспечения этой связи неоспоримо ее гуманитарное значение для восстановления традиционных географических связей в регионе и, таким образом, обеспечения устойчивого мира в регионе.

Доводим до сведения премьер-министра, обвиняющего Азербайджан в использовании методов террористических организаций, что преступления против человечности, совершенные армянской стороной в отношении азербайджанского народа за 30-летний период оккупации и после нее, в том числе беспрецедентные акты этнических чисток, урбицида и культурцида, не могут сравниться с преступлениями, совершенными до сих пор ни одной террористической организацией. Доказательства зверств и разрушений, совершенных Арменией против азербайджанского населения, историко-культурного наследия, городов и сел, инфраструктуры и природных ресурсов, были задокументированы и представлены международной общественности и судам», - говорится в документе.

В комментарии также отмечается, что «вооруженными силами Армении еще со времен Первой Карабахской войны были совершены беспрецедентные массовые убийства не только азербайджанских военнослужащих, но и гражданских лиц. До сих пор нет сведений о судьбе около 4000 азербайджанцев. В октябре 2020 года гражданское население азербайджанских городов Гянджа, Барда, Мингячевир подверглось ракетному обстрелу, в результате которого были совершены преступления против человечности.

Минная опасность, созданная Арменией, сегодня представляет серьезную угрозу для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали 268 человек, большинство из которых - гражданские лица. А тот факт, что обнаруженные на азербайджанских территориях мины были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает военные преступления против азербайджанцев, с одной стороны, еще не полностью передав карты мин Азербайджану, а с другой стороны, устанавливая новые мины. Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер по предотвращению совершенных военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления».

«Напоминаем премьер-министру Армении, который, неверно истолковав положения трехстороннего заявления, желая уклониться от своих обязательств, пытается поднять вопрос о «статусе Карабаха», никак не упоминавшийся в согласованных заявлениях, что наша позиция в связи с этим неоднократно озвучивалась президентом Азербайджана, в том числе на международных платформах: Карабах является неотъемлемой составной частью Азербайджана, права и безопасность проживающего в регионе населения армянского происхождения будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики... Именно в Армении сегодня осуществляются широкомасштабные репрессии против политических оппонентов, большинство из которых осуждены, а гражданам третьей страны, выступившим с критикой, запрещен въезд в страну. С другой стороны, то, что премьер-министр Армении до сих пор отказывается от обещаний и взятых на себя обязательств на различных международных платформах, хорошо известно не только Азербайджану, но и международным посредникам... Нет никакой логики в стремлении премьер-министра страны, не признающей границ своих соседей, и в Декларации независимости и Конституции которой отражены территориальные претензии к Турции, обвинять Азербайджан в препятствовании нормализации турецко-армянского процесса. Намерение Азербайджана установить мир и безопасность в регионе и продолжение деструктивной деятельности Армении в ответ на мирные инициативы вопреки своим обязательствам не только не служит восстановлению мира в регионе, но, в первую очередь, направлено против Армении», - отмечается в комментарии МИД Азербайджана.