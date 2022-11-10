При поддержке Kapital Bank состоится Ежегодный саммит инноваций

13 декабря 2022 года в Азербайджане во второй раз состоится Ежегодный саммит инноваций. Мероприятие, которое пройдет под слоганом «Баку зовет» (Baku is calling), организует PASHA Holding при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития.

Цель саммита — объединить в Баку ведущих специалистов, компании в области технологий, а также инновационно ориентированные стартапы, создать для них возможность для профессиональных дискуссий, обмена идеями и опытом и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы региона.

В рамках саммита пройдут презентации, панельные дискуссии, выступления, и воркшопы с участием представителей крупнейших компаний страны, всемирно известных спикеров, отечественных и зарубежных стартапов. Саммит может посетить любой, кто хочет внедрять инновации в своей области, стать частью инновационной экосистемы и развиваться, налаживая правильные связи. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке: https://innovationsummit.az.