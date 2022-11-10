Во Франции призвали готовиться к столкновению с Россией

Вторжение России в Украину указало на то, что странам Запада нужно готовиться к неизбежному столкновению с Москвой в долгосрочной перспективе, говорится в стратегическом обзоре Генерального секретариата по национальной обороне и безопасности Франции (SGDSN).

«Раскол, вызванный войной, и необратимость стратегического выбора России заставляют ожидать конфронтации с Москвой. Средиземноморье, Черное море, Балтийский регион, Балканы, Северная Атлантика, а также Африка и Ближний Восток открывают перспективы длительной конфронтации в сочетании с рисками потенциальной эскалации конфликтов», — отмечается в документе.

По мнению французских экспертов, столкновение будет происходить «во многих регионах и пространствах», а мотивом России будет «неприкрытое империалистическое стремление к власти», под которым подразумевается противостояние «коллективному Западу».