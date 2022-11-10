Во Франции призвали готовиться к столкновению с Россией
Вторжение России в Украину указало на то, что странам Запада нужно готовиться к неизбежному столкновению с Москвой в долгосрочной перспективе, говорится в стратегическом обзоре Генерального секретариата по национальной обороне и безопасности Франции (SGDSN).
«Раскол, вызванный войной, и необратимость стратегического выбора России заставляют ожидать конфронтации с Москвой. Средиземноморье, Черное море, Балтийский регион, Балканы, Северная Атлантика, а также Африка и Ближний Восток открывают перспективы длительной конфронтации в сочетании с рисками потенциальной эскалации конфликтов», — отмечается в документе.
По мнению французских экспертов, столкновение будет происходить «во многих регионах и пространствах», а мотивом России будет «неприкрытое империалистическое стремление к власти», под которым подразумевается противостояние «коллективному Западу».
Россия уже много лет пытается дестабилизировать Европу исподтишка — с помощью «дипломатическо-политических диверсий» и «информационной войны», отмечают специалисты секретариата в отчете.
«Если (Владимиру – ред.) Путину удалось избежать наказания за ядерный шантаж в Украине, он продолжит пользоваться этим и дальше. Успешный маневр принуждения, подкрепленный ядерным оружием, создаст опасный прецедент. Вторжение России в Украину демонстрирует необходимость поддержания надежных и внушительных сил ядерного сдерживания для предотвращения крупной войны в евроатлантическом регионе», — говорится в отчете Генерального секретариата по национальной обороне и безопасности Франции.