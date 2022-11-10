Турция поддерживает Азербайджан в поиске путей мира в регионе так же, как находилась рядом с Баку в его справедливой борьбе (за деоккупацию территорий – ред.). Об этом на IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

По его словам, Анкара также готова к активному сотрудничеству с тюркскими государствами во всех областях. Особо значимыми для взаимодействия в рамках ОТГ являются сферы торговли, транспорта и энергетики.

«Наши страны расположены на пересечении стратегически важных путей, в том числе, для сферы энергетики. Проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из самых успешных на глобальном уровне. Мы придаем особое значение реализации совместных энергетических проектов», - сказал глава Турции.

Он подчеркнул, что необходимо в ближайшее время реализовать проект создания Тюркского инвестиционного фонда, а также делать ставку на сотрудничество в научной области. «Мы должны ускорить наши научные исследования, чтобы молодое поколение лучше знало общий язык, историю, географию и культуру», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.