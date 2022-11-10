Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств, его географические границы шире. Считаю, что пришло время на постоянной основе в рамках организации держать в центре внимания такие вопросы, как защита прав, безопасности, национальной идентичности наших соотечественников, проживающих за пределами стран - членов Организации тюркских государств, недопущению их ассимиляции. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая на IX Саммите Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что молодое поколение в тюркском мире должно иметь возможность получать образование на своем родном языке в школах стран, где они проживают. К сожалению, большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, лишены этой возможности.

«Наши соотечественники, проживающие за пределами тюркских государств, должны получать образование на своем родном языке. В этом направлении следует предпринять необходимые шаги. Азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы будем и впредь прилагать усилия для того, чтобы азербайджанцы, проживающие за пределами Родины, сохраняли свой язык, традиции и культуру, были верны идеям азербайджанства и никогда не разрывали связей с исторической родиной», - сказал президент Азербайджана.