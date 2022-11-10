Американские эксперты: холода не приведут к затишью в Украине

Зимняя погода не станет причиной для затишья на войне в Украине и не создаст возможность для начала переговоров. Об этом заявили эксперты Американского Института изучения войны (ISW) в своей сводке о положении дел на фронте.

Тем самым они опровергли мнение некоторых западных чиновников о том, что зима приведет к паузе в боевых действиях и откроет окно возможностей для переговоров.

"Замедлить военное наступление может осенняя и весенняя грязь – так же, как неисправность или недостаток зимней техники. Некоторые виды военной техники могут нуждаться в адаптации к более холодной погоде, и недостаток техники или боеприпасов действительно способен привести к замедлению наступления из-за логистических трудностей – но не зимняя погода", - утверждают эксперты ISW.

По их мнению, "зима может намного больше повредить плохо экипированным российским войскам в Украине, но хорошо снабжаемые украинские военные вряд ли остановят контрнаступления из-за прихода зимы. Наоборот, замерзший грунт может упростить передвижение украинской техники – и делать это будет проще, чем в условиях осенне-весенней распутицы".