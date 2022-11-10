Ильхам Алиев: на границе с Арменией мы находимся на родной земле

Спустя два года после окончания Второй Карабахской войны Армения продолжает проводить военные провокации на границе. В сентябре Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены начать решительную контрнаступательную операцию, чтобы предотвратить военную провокацию Армении, сказал президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

«Чтобы сбить с толку мировую общественность, Армения несправедливо пытается обвинить Азербайджан в военной агрессии. Категорически отвергаем эти необоснованные претензии. Мы сражались на наших землях, разбили армянскую армию и изгнали ее с наших исконных земель. Сегодня мы по-прежнему находимся на родных землях в направлении азербайджано-армянской границы. Азербайджан и Армения официально признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в совместных декларациях, принятых в Праге и Сочи в октябре. Это еще раз показывает, что карабахский конфликт остался в истории.

Итоги Второй Карабахской войны открывают перед регионом новые возможности. Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора и осуществляет широкомасштабные мероприятия, связанные с коридором, на своей территории. От открытия Зангезурского коридора выиграют все страны региона», - сказал глава государства.