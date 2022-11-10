Света в тоннеле российско-американских отношений нет

Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, и просвета сейчас не видно. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишут российские СМИ.

"Как представляется, было бы наивно ставить вопросы о некой трансформации подходов к выстраиванию российско-американских отношений на новых основаниях, исходя лишь из утечек СМИ. Наши связи переживают глубокий кризис. Пока просвета в тоннеле не просматривается", - сказал дипломат в интервью.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать политику экономических санкций и политического давления в отношении России.