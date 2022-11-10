Света в тоннеле российско-американских отношений нет
Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, и просвета сейчас не видно. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишут российские СМИ.
"Как представляется, было бы наивно ставить вопросы о некой трансформации подходов к выстраиванию российско-американских отношений на новых основаниях, исходя лишь из утечек СМИ. Наши связи переживают глубокий кризис. Пока просвета в тоннеле не просматривается", - сказал дипломат в интервью.
Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать политику экономических санкций и политического давления в отношении России.
"Результатом таких действий, по замыслам политиков, должна быть слабая Россия, не способная отстаивать свои права на международной арене. К слову, на это направлены усилия Вашингтона по выдавливанию нас из многосторонних механизмов и институтов", - заявил Анатолий Антонов.
"Нам, дипломатам, особенно тем, кто работает в Вашингтоне, хотелось бы других российско-американских отношений. Отношений, которые базировались бы на уважении национальных интересов, строились на равноправной основе", - добавил дипломат.