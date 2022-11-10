Ильхам Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

Горькие последствия 30-летней оккупации все еще остаются. Армения стерла с лица земли девять городов и сотни сел Азербайджана. Крупный и процветающий в свое время город Агдам разрушен до такой степени, что зарубежные эксперты называют его «Хиросимой Кавказа». В период армянской оккупации до основания разрушены 65 из 67 мечетей, а оставшимся двум мечетям нанесен серьезный ущерб и они использовались для содержания свиней и коров. Это оскорбление всего мусульманского мира. Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении. Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в Самарканде, выступая на IX Саммите Организации тюркских государств.

«Армения в период оккупации заложила на наших территориях более 1 миллиона мин. За два года, прошедших после Отечественной войны, около 270 граждан Азербайджана погибли или были тяжело ранены, подорвавшись на минах», - указал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан проводит на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабную созидательную работу: «Мы приступили к реализации программы «Великое возвращение» для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. В этом процессе турецкие компании активно участвуют во многих инфраструктурных проектах в качестве подрядчиков. Мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган трижды совершал визиты на освобожденные земли, побывал в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле. Я приглашаю и других глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур. Пользуясь случаем, выражаю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которая будет построена Узбекистаном в Физулинском районе, и Творческий центр, который будет возведен в этом же районе Казахстаном. Это проявление братства, которое существует между азербайджанским и узбекским, азербайджанским и казахским народами».