Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12:26

Наряду с военными угрозами, иранский режим продолжает использовать против Азербайджана методы информационного терроризма. В последнее время заметно усилились нападки на Азербайджан и его руководство на телеканале «Səhər», являющимся главным вещательным органом высшего религиозного руководства Исламской Республики. Одновременно иранские спецслужбы обвиняют Азербайджан в организации теракта в городе Шираз. Информационное агентство «Тасним», аффилированное с Корпусом стражей исламской революции, также усердствует в организации систематических информационных провокаций против Азербайджана.

Вначале о телеканале «Səhər», который много лет ведет против Азербайджана целенаправленную подрывную работу. Помимо пропаганды шиизма, он систематически разжигает общественное недовольство в Азербайджане, дискредитирует власть и одновременно сеет семена сепаратизма. Основная деятельность «Səhər», вещающего на шести языках, включая азербайджанский, заключается в увеличении числа иранских агентов влияния. Достаточно сказать, что азербайджанская редакция «Səhər» была создана в 1992 году, и с тех пор этот телеканал неизменно видит в существовании независимой Азербайджанской Республики угрозу для Исламской Республики Иран. Вещая на английском, французском, курдском, боснийском и фарси и являясь одним из основных инструментов пропаганды режима аятолл, телеканал «Səhər» осуществляет информационный терроризм и против других стран. В частности, транслируемые через спутник волны «Səhər» достигают южных районов Азербайджана и, к сожалению, оказывают влияние на вполне определенный сегмент населения страны, отдельные представители которого сознательно идут на сотрудничество со спецслужбами Исламской Республики и становятся агентами иранского влияния, которых систематически отслеживают и изолируют от общества спецслужбы Азербайджана. В то время как телеканал «Səhər» усиливает поток информационных провокаций против Азербайджана, средства массовой информации, непосредственно связанные с иранской контрразведкой ETTELAAT, обвиняют Баку в причастности к организации террористического акта в Ширазе.

Как уже сообщалось, иранская контрразведка утверждает, что координатором теракта является некий «гражданин Азербайджана», имеющий постоянную связь с эмиссарами ИГИЛ. В то же время никаких данных о личности таинственного «гражданина Азербайджана» и его причастности к теракту в Ширазе до сих пор не поступало. 9 ноября иранское информационное агентство «Тасним» сообщило «подробности» о нападении 27 октября на мавзолей Шах-Черах в Ширазе (провинция Фарс), являющуюся одной из пяти величайших шиитских святынь Ирана. В сообщении агентства 23-летний гражданин Таджикистана Комрон Субхон (паспорт выдан 8 сентября 2017 года ОМВД города Гиссар) указан как основной фигурант нападения, а гражданин Азербайджана назван «координатором действий террористической ячейки внутри страны». Информационное агентство «Тасним» сообщает, что Комрон Субхон, открывший стрельбу в мавзолее, является боевиком «Исламского государства» по прозвищу «Абу Аиша». Сообщается также, что этот террорист скончался через несколько дней после нападения в одной из больниц на юге Ирана от ранений, полученных во время ареста. Дополнительной информации о Комроне Субхоне нет. Также не уточняется, как именно он попал в Иран.

В свою очередь, таджикская сторона никак не отреагировала на сообщения о своем соотечественнике, а в ОМВД Гиссара заявили, что информацией по этому поводу не располагают. В сообщении агентства «Тасним» утверждается, что координатором действий террористической ячейки внутри ИРИ был «гражданин Азербайджана, замеченный на проходе через таможенный терминал международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни». Однако имя этого человека названо не было. На самом деле, существуют серьезные подозрения относительно того, что теракт в Ширазе организовали иранские спецслужбы, дабы переключить внимание участников охвативших страну массовых протестов на «внешних врагов, подрывающих основы Исламского государства». Обвинения Азербайджана в причастности к террористической деятельности на территории Ирана не только полностью бездоказательны, но и совершенно абсурдны. В первую очередь, потому что исходят от страны, широко известной во всем мире как главный спонсор, покровитель и инициатор международного террора, как страна, поддерживающая и финансирующая терроризм на государственном уровне.