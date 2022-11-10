Эрдоган: Проделанная в Карабахе работа вызывает гордость

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил, что испытал гордость от проделанных в Карабах е строительно-восстановительных работ.

«Неоднократное посещение мероприятий на этих территориях дало мне хорошую возможность на месте ознакомиться с проводимыми здесь работами. Увидев это, я, как тюрок, испытал чувство гордости. Такие достижения за такой короткий отрезок времени являются источником гордости», - сказал Эрдоган.