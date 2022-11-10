В Киеве больше не будут изучать русский язык в школах

Русский язык исключен из учебных программ школ и детских садов в Киеве. Такое решение в четверг вечером принял Киевский городской совет, сообщает пресс-служба совета.

"В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса (на русском языке - ред.) и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева", - сказано в официальном сообщении.

"Депутатский корпус Киевгорсовета принял решение, которое позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний РФ. Язык имеет значение, и в настоящий момент это вопрос национальной безопасности", - заявил глава постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук. Он добавил, что это позволит осуществить переход групп и классов с русского на государственный язык.