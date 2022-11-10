Россия обстреляла Николаев, а в Мелитополе покушение на коллаборанта-«замминистра»

По его словам, Россия атаковала жилой квартал Николаева. Одна из ракет попала в пятиэтажку, в результате чего разрушенными оказались все этажи здания. Как пишет Сенкевич, погибли как минимум шесть человек.

Обстрел прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «...Россия не прекращает свою мерзкую тактику. А мы не прекращаем нашу борьбу. Оккупанты ответят за каждое преступление против Украины и украинцев».

А в захваченном россиянами Мелитополе совершено покушение на оккупационного «замминистра по культуре, спорту и туризму» Запорожской области Андрея Бойко. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его данным, в подъезде дома, где живет коллаборационист, произошел взрыв. «Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новости от сил сопротивления», - пишет Федоров. В то же время российские СМИ написали, что Бойко получил легкие ранения и сейчас находится в больнице.