Эрдоган: Евросоюз заставил нас ждать 52 года

Евросоюз заставил Турцию ждать 52 года, и до сих пор продолжает это делать. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, пишет Hurriyet.

«Они заставили нас ждать у ворот Евросоюза 52 года. Они все еще делают то же самое. Но мы дадим им ответ, когда это будет необходимо», - сказал лидер Турции.

В своем выступлении Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его посредничество между Европой и тюркским миром.

«Как член-наблюдатель, я действительно благодарю своего брата Виктора Орбана за мост, который он построил между Европой и тюркским миром», - заявил турецкий президент.