Антоновский мост через Днепр взорван после выхода российских войск из Херсона, сообщил российский корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Руденко опубликовал кадры взрыва. В то же время «председатель правительства Херсонской области» Сергей Елисеев опроверг информацию о подрыве, заявив, что мост находится «в прежнем состоянии».

Военный корреспондент Александр Коц тоже опубликовал видео со взорванного Антоновского моста. На кадрах видно, что у моста обрушились два пролета.