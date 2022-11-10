Резников: Зимой из Британии вернутся тысячи украинских солдат

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 ноября в интервью агентству Reuters рассказал о перспективах ВСУ на зимний период.

Глава ведомства заявил, что за это время украинская армия станет сильнее, так как проведет перегруппировку, ротацию войск, а из Великобритании приедут тысячи обученных украинских солдат.

«Мы используем это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим», - сказал Резников.