Кремль отказался комментировать выход россиян из Херсона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра и переадресовал все вопросы по этому поводу в Министерство обороны России. Об этом пишут российские СМИ.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона.

"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в Министерство обороны", - сказал Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что отвод войск предложил командующий группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин, решение было принято министром обороны Сергеем Шойгу.