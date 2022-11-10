ОАО «Азеришыг» продолжает борьбу с хищениями электроэнергии, незаконным вмешательством в работу счетчиков электроэнергии. Согласно информации, обнародованной пресс-службой оператора электроснабжения, специалисты «Азеришыг» выявили факт необычного взлома счетчика электроэнергии абонентом-нерезидентом в Баку. При осмотре счетчика в Лабораторном центре ОАО «Азеришыг» было установлено, что абонент проделал отверстие в задней части корпуса прибора и перерезал там провода связи контактора. После этого счетчик перестал фиксировать потребляемую электроэнергию.

Соответствующие структуры ОАО «Азеришыг» регулярно проводят мониторинг фактов хищения электроэнергии путем незаконного вмешательства в работу счетчиков электроэнергии и незаконного подключения к линиям электропередач. Отмечается, что поскольку счетчики, установленные в последние годы, современные и цифровые, все случаи вмешательства в работу прибора фиксируются в его блоке памяти. Фарид Мирза Агаев, директор Лабораторного центра ОАО «Азеришыг», рассказал, что путем применения специальной программной надстройки к этому прибору в лабораторных условиях факт несанкционированного вмешательства детально выявляется из блока памяти.

«Предупреждаем всех наших абонентов, что в случае регистрации факта незаконного вмешательства в работу счетчика, подача электроэнергии этим абонентам будет полностью прекращена, а необходимые материалы по факту хищения электроэнергии собраны и направлены в соответствующие органы», - сказал Агаев.

ОАО «Азеришыг» еще раз напоминает абонентам, что следует воздерживаться от подобных противоправных действий и своевременно оплачивать стоимость потребляемой ими электроэнергии.