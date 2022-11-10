Армянин отказался выходить на бой с азербайджанским боксером

В польском городе Кельце проходит международный турнир по боксу с участием 16 стран, в том числе и Азербайджана.

Месуд Юсифзаде (51 кг) без боя пробился в полуфинал. В четвертьфинале он должен был боксировать с армянином Арменом Гушчияном, но тот на ринг не вышел. В полуфинальном поединке 12 ноября Юсифзаде будет драться с венгром Иштваном Герзенни.

Умид Рустамов (57 кг) в четвертьфинале взял верх над соперником из Румынии и тоже вышел в полуфинал.

Ранее Эльдар Гулиев (86 кг) также стартовал в Польше с победы. А вот Миршариф Кязымзаде (75 кг) уступил местному спортсмену и выбыл из борьбы.

Финалы состоятся 13 ноября.