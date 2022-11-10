Как распознать и предупредить пневмонию: советы врача-терапевта

Отметим, что ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Появился он в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Пневмония – воспалительный процесс легочной ткани инфекционного происхождения. Несмотря на все усилия, предпринимаемые медиками, пневмония до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний.

«Острая пневмония вызывается различными инфекционными агентами. Примерно в 90 процентах случаев - это бактерии, оставшиеся 10 процентов приходятся на вирусы, грибы, простейшие и гельминты (аскариды, токсоплазмы, шистосомы). К числу наиболее распространенных возбудителей относятся пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма пневмония, золотистый стафилококк, вирусы гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. В зависимости от эпидемиологических условий возникновения пневмонии подразделяются на: внебольничные (амбулаторные) - возникают вне стационара, или в течение 48 часов с момента поступления в стационар. Имеют благоприятный прогноз; внутрибольничные (госпитальные) - возникают в условиях стационара, спустя 48-72 часа после поступления. Прогноз во многом зависит от резистентности возбудителя к антибиотикам; пневмонии у больных с иммунодефицитными состояними. Прогноз неблагоприятный, требуют активного лечения в условиях стационара; аспирационные пневмонии – пневмонии, возникшие вследствие попадания содержимого желудочно-кишечного тракта в дыхательные пути. В зависимости от объема поражения и механизма возникновения принято подразделять пневмонии на очаговые и долевые", - рассказывает врач.

Говоря о симптомах пневмонии, Исмаилова отметила, что «проявления пневмонии подразделяют на легочные и внелегочные. К легочным проявлениям относят кашель, боли в грудной клетке, одышку. К внелегочным – высокую температуру, синдром интоксикации, лабораторный синдром воспаления. Высокая температура при пневмонии может быть непостоянным симптомом. Как правило в начале заболевания отмечается подъем температуры тела до 38-39°С, который на непродолжительное время купируется жаропонижающими. Но при снижении иммунитета, при обширном поражении пневмония может протекать без лихорадки».

Врач-терапевт подчеркивает, что «пневмония может наблюдаться в любом возрасте, однако особую опасность эта болезнь несет детям до двух лет, лицам в возрасте 65 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом. Хотя клинические симптомы у детей могут различаться в зависимости от состояния, вызвавшего пневмонию, наиболее распространенными симптомами являются кашель, влажный кашель с мокротой, боль в груди, рвота или диарея, потеря аппетита, быстрая утомляемость и вялость, учащенное и затрудненное дыхание, головная боль и др.».

Исмаилова указывает, что «предотвратить пневмонию гораздо проще, чем вылечить. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физкультурой, полноценно питаться, бросить курить, исключить употребление алкоголя. Помимо этого, следует избегать переохлаждений, одеваться соответственно погоде. Помещения, в которых люди проводят много времени, должны регулярно проветриваться. Немаловажный фактор, предупреждающий попадание инфекций - соблюдение правил личной гигиены. Кроме того, рекомендуется употреблять фрукты и овощи, богатые витамином С. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время как в рабочие, так и в выходные дни, ведь согласно последним исследованиям, недостаток сна ослабляет иммунную систему».