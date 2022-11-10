ЕС призвал Баку и Ереван поумерить риторику и избегать эскалации

Евросоюз призвал Азербайджан и Армению «перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб», говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), которое цитирует «Интерфакс-Азербайджан».

«ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Азербайджана и Армении для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе, высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона», - отмечается в сообщении.

ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз и обвинений друг друга, а также военных провокаций и действий, пообещав продолжать активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов.