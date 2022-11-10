Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершился в пять утра 11 ноября. Об этом было объявлено в ходе брифинга Минобороны России.

«При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено», - заявили в российском военном ведомстве.