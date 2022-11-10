Шарифов: Сейчас в Азербайджане высокая инфляция

Сегодня в Азербайджане высокая инфляция, не только Азербайджан, но и все страны мира страдают от этого, сообщил министр финансов Самир Шарифов на заседании Милли Меджлиса.

По словам министра, инфляция является фактором, снижающим доходы каждого гражданина: «Вот почему правительство заинтересовано в снижении инфляции. Хотя наши доходы растут, мы хотим, чтобы инфляция снизилась. Высокая инфляция ослабляет покупательную способность населения. В настоящее время существуют благоприятные условия для реализации нефти и газа на мировых рынках. Но доходы, поступающие в нашу страну, больше направляются на покрытие расходов. Вот почему мы должны быть осторожны с расходами».