PASHA Life продолжает успешное сотрудничество с вузами
PASHA Life успешно продолжает сотрудничество с университетами в рамках усиления своего вклада в сфере образования, повышения качества образования и профессиональной активности студентов.
Ведущая компания страны по страхованию жизни в октябре организовала ряд мероприятий для студентов Бакинской высшей школы нефти, Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского государственного экономического университета, направленных на их профессиональное развитие. В то же время компания активно участвовалa на мероприятиях, организованных этими университетами, тем самым внося ценный вклад в будущую карьеру студентов.
Так, PASHA Life приняла участие в карьерных ярмарках, прошедших 20 октября в Азербайджанском техническом университете и 26 октября в Бакинском государственном университете, и поделилась активными вакансиями со студентами и выпускниками. Также 27 октября для студентов Бакинского государственного университета была организована сессия на тему Markenting in one day Русланом Алекперовым, руководителем отдела маркетинга в PASHA Life.
Помимо мероприятий, организованных университетами, PASHA Life по собственной инициативе 22 октября организовала интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» для студентов Бакинской высшей школы нефти. Следует отметить, что в игре соревновались 38 команд, то есть более 200 студентов, тем самым организованная интеллектуальная игра имела рекордный результат по количеству участников. В итоге команды, занявшие первые 3 места, были награждены кубками и другими призами.
Кроме того, 21 октября сотрудники PASHA Life приняли студентов Азербайджанского государственного экономического университета в качестве гостей в офисе PASHA Life, ознакомили их с компанией и поделились подробностями ведения бизнеса компании.
Отметим, что ОАО PASHA Life Insurance уделяет особое внимание сфере образования и процессу обучения и приобретения опыта молодого поколения на протяжении всего периода своей деятельности. Целью организации и проведения подобных мероприятий является укрепление кадрового потенциала.