PASHA Life продолжает успешное сотрудничество с вузами

Ведущая компания страны по страхованию жизни в октябре организовала ряд мероприятий для студентов Бакинской высшей школы нефти , Бакинского государственного университета , Азербайджанского технического университета и Азербайджанского государственного экономического университета , направленных на их профессиональное развитие. В то же время компания активно участвовалa на мероприятиях, организованных этими университетами, тем самым внося ценный вклад в будущую карьеру студентов.

PASHA Life успешно продолжает сотрудничество с университетами в рамках усиления своего вклада в сфере образования, повышения качества образования и профессиональной активности студентов.

Так, PASHA Life приняла участие в карьерных ярмарках, прошедших 20 октября в Азербайджанском техническом университете и 26 октября в Бакинском государственном университете, и поделилась активными вакансиями со студентами и выпускниками. Также 27 октября для студентов Бакинского государственного университета была организована сессия на тему Markenting in one day Русланом Алекперовым, руководителем отдела маркетинга в PASHA Life.

Помимо мероприятий, организованных университетами, PASHA Life по собственной инициативе 22 октября организовала интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» для студентов Бакинской высшей школы нефти. Следует отметить, что в игре соревновались 38 команд, то есть более 200 студентов, тем самым организованная интеллектуальная игра имела рекордный результат по количеству участников. В итоге команды, занявшие первые 3 места, были награждены кубками и другими призами.