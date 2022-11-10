Южная Корея тайно поставит оружие Украине

В рамках секретной сделки с Соединенными Штатами Южная Корея впервые поставит Украине вооружение, которое может быть использовано в войне с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон купит у Сеула 100 000 снарядов калибром 155 мм, которые будут поставлены Украине. Этого хватит на несколько недель интенсивных боев.

«Украине будет необходимо значительное количество артиллерийских боеприпасов. Скорость их использования в этой войне очень высока», — добавил один из источников.

Отправка снарядов через Соединенные Штаты позволит Южной Корее не нарушить свои публичные обещания и при этом помочь Вашингтону, который является ее главным союзником в противостоянии с Северной Кореей.

Ранее Южная Корея ранее заявляла, что не будет поставлять Украине летальное оружие, которое может уничтожить живую силу противника. До сих пор, несмотря на просьбы Киева, поставки ограничивались бронежилетами, касками, одеялами и лекарствами (на общую сумму $3,5 млн).