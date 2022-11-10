В Ташкенте опровергают: Северный Кипр не принят в Организацию тюркских государств

Турецкая Республика Северного Кипра не принята в Организацию тюркских государств (ОТГ), хотя об этом ранее сообщили турецкие СМИ. Соответствующее заявление 11 ноября сделал министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на брифинге, посвященном итогам встречи глав государств ОТГ в Самарканде, сообщает агентство «Фергана».

Ранее 11 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Северный Кипр получил статус наблюдателя в ОТГ.

По словам Норова, Узбекистан уважает суверенитет других стран и не считает нужным привлекать Северный Кипр к участию в ОТГ. Он подчеркнул, что Северный Кипр не получил по итогам саммита какого-либо статуса в организации. «По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может», — сказал Норов.