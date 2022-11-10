Евросоюз: Украина должна сама принять решение о прекращении огня

Решение о прекращении огня в Украине должен принимать Киев. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты заканчиваются переговорами о мире, прекращением огня», — сказал он.

По его словам, Евросоюз готов оказать содействие, если соответствующее решение будет принято Киевом.