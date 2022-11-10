Прогнозируется, что в следующем году среднемесячный размер пенсии по возрасту будет превышать 450 манатов, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании Милли Меджлиса.

Бабаев добавил, что проводимые в стране реформы в сфере повышения заработной платы показывают неизменные результаты. «Увеличение на 650 миллионов манатов выплат населению, в частности, пенсионных выплат, очень важно для наших пенсионеров», - сказал министр.

Министр также сообщил, что со следующего года прожиточный минимум и критерий нуждаемости будут установлены в размере 246 манатов. В текущем году эта цифра составляет 200 манатов.