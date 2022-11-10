Кто сказал, что у Азербайджана нет потенциала в футболе? К финалу знакового турнира
Сегодня в отеле Boulevard состоялась пресс-конференция, посвященная решающим играм футбольного турнира среди команд сел и поселков, организованного Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.
Глава сектора футбола в Министерстве молодежи и спорта Фикрет Гусейнов рассказал, что организаторы обратились к представителям 32 сел и поселков Баку, и все были рады выставить на турнир свои детские команды.
«Подготовили регламент, согласно которому 32 команды были поделены на восемь групп, - говорит Фикрет Гусейнов. – У каждой группы был свой стадион, на котором проводились матчи. Могу сказать, что игры вызвали большой интерес. Матчи собирали более 100 зрителей. Учитывая, что играли команды 2010-11-х годов рождения, это достаточно высокая цифра. Особым интересом пользовались матчи в Гарачухуре и Раманы.
В турнире приняли участие более 350 детей. Это наше будущее. Полуфиналы пройдут в Раманы, а финал 13 ноября состоится на стадионе Академии тенниса.
Это первый подобный турнир. Но уже можно сказать, что данный проект будет ежегодным. Также планируем проводить подобные соревнования по дзюдо и баскетболу».
Игры турнира обслуживали профессиональные судьи, выделенные АФФА. Главный специалист отдела по работе с детьми и юношами Ассоциации Зюмрюд Агаева отметила, что АФФА всегда поддерживает проведение детских соревнований.
Представительница Bakı Abadlıq Xidməti Лала Алиева подчеркнула, что благодаря турниру дети проводили свой досуг, играя в футбол.
«Теперь они знают, что победа приходит благодаря умным коллективным действиям. Через несколько лет кто-то из этих ребят будет представлять Азербайджан на международной арене, - считает она. – Призеры получат призы и подарки, кубки и медали. И абсолютно всем участникам турнира будут подарены велосипеды.
На открытии турнира были звезды футбольного клуба «Карабах». На финале также будут известные лица и не только из мира футбола. Так что приглашаем всех в 12:30 на финал в Теннисную академию».
Стоит сказать, что на мероприятии присутствовали селекционеры и представители детских академий таких клубов Премьер-лиги, как «Карабах», «Нефтчи», «Сабах», «Зиря», «Сабаил» и «Сумгаит». Они воочию наблюдали за играми турнира, выявляя таланты. В частности, представитель «Сабаила», в прошлом футболист сборной Азербайджана Мирбагир Исаев поблагодарил организаторов за проведение такого соревнования, отметив, что было бы неплохо организовывать такие турниры и в регионах.
«Тот, кто говорит, что у нас нет потенциала в футболе, ошибается. Талантливые дети были, есть и будут», - заявил он, перечислив известных футболистов, которые выросли в пригородах Баку.
Также стоит отметить, что усилиями сотрудников Министерства молодежи и спорта все игры турнира транслировались в прямом эфире на Youtube-канале Минспорта.
Напомним, что в четвертьфиналах команда Йени Сураханы крупно обыграла Мярдакян – 4:0. Бина одолела Ахмедлы – 4:3. Мехдиабад взял верх над Рамана – 3:1. А Сабунчи победили Меммедли в серии пенальти.
В полуфиналах встретятся: Йени Сураханы – Бина, Сабунчи – Мехдиабад.