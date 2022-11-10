Сегодня в отеле Boulevard состоялась пресс-конференция, посвященная решающим играм футбольного турнира среди команд сел и поселков, организованного Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.

Глава сектора футбола в Министерстве молодежи и спорта Фикрет Гусейнов рассказал, что организаторы обратились к представителям 32 сел и поселков Баку, и все были рады выставить на турнир свои детские команды.

«Подготовили регламент, согласно которому 32 команды были поделены на восемь групп, - говорит Фикрет Гусейнов. – У каждой группы был свой стадион, на котором проводились матчи. Могу сказать, что игры вызвали большой интерес. Матчи собирали более 100 зрителей. Учитывая, что играли команды 2010-11-х годов рождения, это достаточно высокая цифра. Особым интересом пользовались матчи в Гарачухуре и Раманы.

В турнире приняли участие более 350 детей. Это наше будущее. Полуфиналы пройдут в Раманы, а финал 13 ноября состоится на стадионе Академии тенниса.

Это первый подобный турнир. Но уже можно сказать, что данный проект будет ежегодным. Также планируем проводить подобные соревнования по дзюдо и баскетболу».