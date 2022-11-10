Фазаил Агамалы жалуется на низкие командировочные

Нормы на размер командировочных для Милли Меджлиса ограничены, заявил депутат Фазаил Агамалы на заседании Милли Меджлиса. Об этом сообщает Report.

«Из-за этого спикер парламента Сахиба Гафарова вынуждена совершать ограниченное количество зарубежных визитов», - посетовал Агамалы.

Министр финансов Самир Шарифов в ответ на заявление Агамалы отметил, что размер командировочных для депутатов установил сам Милли Меджлис:

«Действующие нормы приняты давно. Что касается командировочных расходов Милли Меджлиса, этот бюджет определил сам Милли Меджлис. Я так понимаю, что парламент к этому вопросу подошел довольно экономно, и приветствую этот шаг», - сказал Шарифов.