Украинцы продолжают освобождать села в Херсонской области

В поселке Белозерка Херсонской области поднят украинский флаг. От этого населенного пункта до Херсона остается менее 10 км, сообщили украинские СМИ.

Также сообщается, что украинские защитники освободили села Клапая Херсонской области. ВСУ установили в населенном пункте украинский флаг.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали видео из освобожденного населенного пункта.