В Москве еще раз заявили о готовности к диалогу с Киевом... без предусловий

Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, передают российские СМИ.

Российский дипломат предположил, что шансы на возобновление переговоров вырастут, если Киеву «прикажут из соответствующих столиц».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь озвучил условия Киева для переговоров: освобождение захваченных российскими войсками украинских территорий, выплата репараций, военный трибунал и признание норм международного права.