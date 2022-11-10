В администрации Байдена зреет раскол из-за переговоров с Путиным

В Белом доме возникли разногласия в вопросе о том, стоит ли Вашингтону подталкивать Украину к поиску дипломатических путей решения военного конфликта с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленные военные доказывают гражданским руководителям администрации Джо Байдену, что попытаться использовать дипломатические методы украинцам стоит уже предстоящей зимой. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, так украинцы могут закрепить за столом переговоров свои территориальные успехи на поле боя.

На встречах в Белом доме генерал решительно высказывается за дипломатические усилия, но не хочет создавать впечатления, что это может привести к ослаблению поддержки Украины. Он приводит доводы военного характера.