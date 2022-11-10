Жители Херсона встречают украинских военных фото; обновлено
Жители Херсона с украинскими флагами собрались в центре, встречая украинских военных, кадры с места событий опубликовал местный журналист Константин Рыженко.
На фото видно, что возле здания Херсонской ОГА собрались люди, которые принесли с собой украинскую символику.
*** 15:33
Жители Херсона сообщают, что Вооруженные силы Украины зашли в город. Военных увидели в Шуменском микрорайоне Херсона.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что местные жители встречают украинских воинов.