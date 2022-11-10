Президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялся крепкими рукопожатиями с лидерами Турции и Узбекистана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиёевым в кулуарах IX Саммита Организации тюркских государств.

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в последние годы обрело новую динамику и характер, о чем свидетельствуют участившиеся контакты на разных уровнях.