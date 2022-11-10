США вскоре могут продать Турции F-16

Соединенные Штаты могут одобрить продажу F-16 Турции в течение 2 месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь и главный советник президента Турции по вопросам внешней политики Ибрагим Калын. Об этом пишет CNN Turk.

«Не очень легко дать четкий прогноз, но, похоже, существует высокая вероятность завершения процесса в ближайшие месяц или два… Когда это произойдет, проблема F-16 - как модернизация, так и покупка новых F-16 - будет решена», - сказал он.

В начале октября Турция запросила у Вашингтона 40 истребителей поколения «4++» F-16 block 70/72 Viper и 80 комплектов для модернизации имеющихся в Турции истребителей до данной модификации путем замены электроники. Вместе с этим Анкара запросила ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, AIM-120 Amraam, радары и другую военную технику на сумму более 400 миллионов долларов.