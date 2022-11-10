Ввоз новых электромобилей в Азербайджан освобожден от таможенной пошлины
Ввоз новых электромобилей в Азербайджан освобожден от таможенной пошлины, соответствующее решение подписал Кабинет Министров.
Согласно решению, легковые электромобили, выпущенные в течение последних трех лет, освобождаются от 15-процентной ввозной таможенной пошлины.
Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней после его опубликования.
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