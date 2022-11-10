Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана

Посол Ирана Сеид Аббас Мусави сегодня был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщили в МИД.

В ходе встречи были высказаны недовольство и обеспокоенность антиазербайджанской пропагандой Ирана, клеветнической кампанией и угрожающей риторикой высокопоставленных политических и военных деятелей Ирана, которые не соответствуют духу отношений между двумя странами.

Также было сказано, что прием в посольствах Ирана лиц, разжигающих сепаратизм в Азербайджане и избегающих уголовного преследования в других странах, является недружественным шагом.