Министр рассказал, когда в Азербайджане начнется старение населения

Министерство труда и социальной защиты населения провело подсчеты демографических показателей населения Азербайджана до 2050 года с привлечением международных экспертов, сообщил министр Сахиль Бабаев на заседании Милли Меджлиса.

«Демографические подсчеты населения Азербайджана мы провели сами, привлекли международных экспертов. Мы рассчитали демографические показатели, которые будут до 2050 года. До 2035 года проблем не будет».

Бабаев сообщил, что до 2035 года проблем со старением Азербайджана не будет, в 2035-2045 годах ожидается старение населения, после 2045 года начнутся вызовы:

«Эти расчеты обеспечивают стабильность пенсионной системы. Мы должны обеспечить формальную занятость в эти годы. Вот почему все внимание сосредоточено на обеспечении формальной занятости», - сказал он.