В Геранбое в аварию попал военный автомобиль, есть пострадавшие

Сегодня днем в селе Баш Гервенд Геранбойского района произошло ДТП с участием автомобиля «ГАЗ 52», принадлежащего N-ской воинской части, сообщает Qafqazinfo.

Как сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, водитель автомобиля потерял управление, и транспортное средство врезалось в автобусную остановку. В результате 7 военнослужащих получили различные телесные повреждения и были размещены в госпитале.

По факту ведется расследование.