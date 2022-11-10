Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:03

С середины 1990-х началось незаконное заселение армянами Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов Азербайджана. Теперь же оккупанты остались без крыши над головой. Армянские СМИ пишут, что сейчас эти люди ощущают на себе горькие последствия незаконного заселения азербайджанских территорий. Во время 44-дневной войны большая часть армянских переселенцев бежала в Армению, остальные покинули освобожденные азербайджанские земли после возвращения города Лачин под контроль Баку летом этого года. Правительство Армении предложило им жилищный сертификат на 25 тысяч долларов, однако приобрести недвижимость по такой цене не представляется возможным.

Один из незаконных переселенцев, оставшийся без жилья, заявил на слушаниях парламента Армении, организованных Комиссией по правам человека: «Сегодня 18 тысяч человек стали бездомными. Дело в том, что еще тогда, в 90-е годы, Губадлы, Лачин и Зангилан заселялись без ведома международных организаций. Сегодня мы оказались в очень уязвимом положении». По его словам, Министерство труда и социальных дел Армении предлагает расселить проживавших в Лачине армян в приграничной зоне. Однако, по словам мужчины, бывшие «жители» Карабаха не имеют ни денежных средств, ни имущества, ни возможности заниматься каким-либо делом.