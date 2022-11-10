Незаконно поселившиеся в Лачине и Зангилане армяне остались без крыши над головой новый поворот
С середины 1990-х началось незаконное заселение армянами Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов Азербайджана. Теперь же оккупанты остались без крыши над головой. Армянские СМИ пишут, что сейчас эти люди ощущают на себе горькие последствия незаконного заселения азербайджанских территорий.
Во время 44-дневной войны большая часть армянских переселенцев бежала в Армению, остальные покинули освобожденные азербайджанские земли после возвращения города Лачин под контроль Баку летом этого года. Правительство Армении предложило им жилищный сертификат на 25 тысяч долларов, однако приобрести недвижимость по такой цене не представляется возможным.
Один из незаконных переселенцев, оставшийся без жилья, заявил на слушаниях парламента Армении, организованных Комиссией по правам человека: «Сегодня 18 тысяч человек стали бездомными. Дело в том, что еще тогда, в 90-е годы, Губадлы, Лачин и Зангилан заселялись без ведома международных организаций. Сегодня мы оказались в очень уязвимом положении».
По его словам, Министерство труда и социальных дел Армении предлагает расселить проживавших в Лачине армян в приграничной зоне. Однако, по словам мужчины, бывшие «жители» Карабаха не имеют ни денежных средств, ни имущества, ни возможности заниматься каким-либо делом.
Напомним, Армения, совершившая многочисленные военные преступления в отношении Азербайджана, с середины 1990-х годов осуществляла незаконные переселения людей на оккупированные ею территории Азербайджана. Переселенцами становились не только жители Армении, но и армяне, проживавшие в странах Ближнего Востока. Незаконное заселение в основном осуществлялось в границах нелегитимного административного образования, созданного на территории Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов. В годы оккупации Азербайджан предупреждал международные организации о преступных действиях Армении и призывал прекратить незаконное заселение оккупированных территорий. Тем не менее, международное сообщество, по большому счету, проигнорировало эту проблему.
Теперь армяне, ставшие бездомными, признают, что незаконно обосновались на оккупированных территориях в нарушение международных норм, а также требуют от правительства Армении предоставить им жилье. Их требования вполне обоснованы, ведь именно правительство Армении несет всю ответственность за это преступление.