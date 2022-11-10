Медведев после сдачи Херсона вспомнил о «величии русского мира»

Алармизм (т.е. чрезмерная или преувеличенная тревога по поводу реальной или воображаемой угрозы) неравнодушных людей по поводу сдачи российскими войсками Херсона вполне объяснима, написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

При этом он призвал воздержаться от «кликушества и паникерства» по этому поводу.

«Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — советует он.

Медведев обещает, что «понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию».