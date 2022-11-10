Центральный матч тура в ABL: лидерство НТД или троевластие?
Завтра будут сыграны еще два матча 5-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 17:30 начнется центральная игра тура, в которой не потерпевший пока ни одного поражения НТД сыграет с «Сабахом». Если «Сабах», занимающий сейчас 3-е место, одержит победу, то сразу у трех команд вверху турнирной таблицы будет по 9 очков.
А в 20:00 начнется встреча двух аутсайдеров чемпионата – шекинского «Олимпика» и астаринской «Зирвя».
Оба матча будут транслироваться на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Заключительная игра тура состоится 13 ноября. В 18:30 «Серхедчи» (Баку) сыграет с AAAF (Хырдалан).
Напомним, в первом матче 5-го тура «Гянджа» обыграла «Нефтчи» со счетом 68:65 и вышла в лидеры чемпионата.
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 9 очков (5 матчей)
2. НТД – 8 (4)
3. «Сабах» - 7 (4)
4. «Нефтчи» – 7 (5)
5. «Серхедчи» - 6 (4)
6. AAAF – 5 (4)
7. «Олимпик» - 5 (4)
8. «Зирвя» - 4 (4).