Центральный матч тура в ABL: лидерство НТД или троевластие?

Завтра будут сыграны еще два матча 5-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 17:30 начнется центральная игра тура, в которой не потерпевший пока ни одного поражения НТД сыграет с «Сабахом». Если «Сабах», занимающий сейчас 3-е место, одержит победу, то сразу у трех команд вверху турнирной таблицы будет по 9 очков.

А в 20:00 начнется встреча двух аутсайдеров чемпионата – шекинского «Олимпика» и астаринской «Зирвя».

Оба матча будут транслироваться на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.