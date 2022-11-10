Стоит дешевле: Китай отказался от американской нефти в пользу российской

Китай отказался от поставок американской нефти с месторождений на Аляске в пользу российских поставок — свою роль сыграла готовность России поставлять сырье со значительной скидкой, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa.

До войны поставки нефти из северного штата США находились на максимуме за два десятка лет, но уже в августе 2022 года они сошли на нет и были заменены нефтью из России.

«У американской нефти просто закончились покупатели. Те покупатели, которые брали раньше нефть у ANS, переключились на более дешевые поставки из Восточной Сибири», — приводит агентство слова аналитика Vortexa Рохита Ратхода.

Более того, американская нефть с Аляски торгуется с рекордной с 2014 года премией к американским эталонным сортам нефти, что делает поставки этого сырья дополнительно невыгодными для Китая.

Издание отмечает, что подобная ситуация возникла и в Индии, которая отказалась от канадских поставок в пользу российских. Москва нарастила поставки в Китай, Индию и Турцию на фоне введения санкций против российской нефти. Однако полноценно заменить ими поставки на западные рынки Москве не удается — ни по объемам экспорта, ни по доходам.