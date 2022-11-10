Дугин призывает к убийству царя

«Власть. Она несет ответственность за это. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех — народ, государство, людей — в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — его ждет судьба «царя дождей» (смотри Фрэзера)», — считает Дугин, ссылаясь на практику африканских племен убивать царя во время засухи, если тот не смог вызвать дождь, описанную в книге антрополога Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь».

«Это не предательство, это шаг к Армагеддону. Условия выигрывающего Запада, этой цивилизации сатаны, для Москвы никогда не будут приемлемыми. Значит, останутся ТЯО и СЯО (тактическое и стратегическое ядерное оружие). То есть, конец», — говорит автор концепции «евразийства» и идеолог «русского мира».