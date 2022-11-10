Телефонные переговоры Лаврова и Мирзояна

Между министрами иностранных дел РФ и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава российского МИД обсудил ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"Министры обменялись мнениями о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки", - говорится в сообщении.