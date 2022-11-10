Разведка Украины обратилась к «брошенным в Херсоне» российским военным

Ведомство заявляет, что после отступления основной группировки войск РФ в городе остались военнослужащие, которых командование «бросило на произвол судьбы». «Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся», — заявила разведка украинского Минобороны, слова которой приводит Meduza.

Ранее украинские СМИ заявили, что оставшиеся в Херсоне российские военные выбрасывают свою форму и пытаются покинуть город в гражданской одежде. О приказе переодеваться «в гражданку» и бежать также рассказывал один из российских добровольцев.

Разведка украинского Минобороны призвала оставшихся в Херсоне российских солдат сдаваться в плен: «Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен»